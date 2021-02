Governo de SP inicia em 60 dias obras do complexo Estação Vila Prudente do Metrô

Estação Vila Prudente da Linha 2 - Foto: Mingrone Iluminação

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 9, a ampliação do complexo da Estação Vila Prudente do Metrô, das Linhas 2-Verde e 15-Prata. As obras serão iniciadas em 60 dias, com duração de 30 meses. Ao custo de R$ 54 milhões de investimento, o projeto contará com mais escadas rolantes, novos sanitários, aumento dos espaços de circulação e criação de espaço comercial. A demanda diária de passageiros neste trecho que hoje é de 55 mil, deverá passar para 89 mil.

Também no anúncio, o secretário dos Transportes Metropolitanos (STM), Alexandre Baldy, afirmou que as obras serão iniciadas em dois meses, mas o prazo de 30 meses se inicia imediatamente. "Assinada a ordem de serviço, o prazo de 30 meses começa a valer, mas lembrando que a elaboração dos projetos levará até 60 dias para que a obra se inicie", disse.

"Agora, com a ampliação do complexo da Estação Vila Prudente, vamos aumentar a conexão da zona leste com a Avenida Paulista e com a ramificação para todo o complexo de mobilidade que o Metrô e a CPTM permitem no uso do sistema público de transporte", afirmou o governador.

Ainda segundo a STM, será elaborado um projeto executivo, seguido de obras para comportar o aumento da demanda de passageiros previsto com a ampliação da Linha 2-Verde até Guarulhos - já em obras no trecho até Penha - e da Linha 15-Prata até Cidade Tiradentes - em licitação para o trecho até a Jacu-Pêssego.

Na área da estação da Linha 2, que é subterrânea, serão instaladas mais quatro escadas rolantes - duas em cada plataforma. Para isso, as salas técnicas com equipamentos de ventilação serão remanejadas. Além disso, novos sanitários com cabines acessíveis serão construídos na área da integração, possibilitando a desativação dos atuais que estão no mezanino para aumentar a área de passagem.

Também será feita a ampliação da entrada da Rua Cavour, com uma escada maior e rampa para facilitar a acessibilidade, além do aumento da iluminação. A área da estação Vila Prudente que recebe os trens do monotrilho da Linha 15-Prata também terá a iluminação do mezanino reforçada.

Os trabalhos serão realizados pelo Consórcio Sinalta Robmark, que vai iniciar a elaboração do projeto executivo e depois dar início ao andamento das obras, que estão previstas para começarem no segundo trimestre deste ano.