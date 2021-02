Governo de MS prepara entregas veículos para segurança pública, educação e setor produtivo

O Governo de Mato Grosso do Sul planeja entregar, em 2021, centenas de veículos para a segurança pública e educação - (Foto: Saul Schramm)

O Governo de Mato Grosso do Sul planeja entregar, em 2021, centenas de veículos para a segurança pública e educação. O executivo ainda prepara o repasse de maquinários e implementos agrícolas para o setor produtivo. Em agenda de trabalho em Costa Rica, nesta semana, o governador Reinaldo Azambuja deu detalhes sobre os investimentos.

“Vamos entregar uma enormidade de máquinas, equipamentos, viaturas de polícia, patrulhas mecanizadas e ônibus escolares para todos os 79 municípios”, destacou o governador. Segundo ele, todos os automóveis e maquinários foram comprados com recursos próprios do governo e de emendas parlamentares federais. “Uma grande parceria”, disse.

Reinaldo Azambuja adiantou que serão 690 novas viaturas para a segurança pública. “Semana que vem já chega uma leva delas e vamos organizar as entregas”, pontuou. Para o setor produtivo, 1.186 equipamentos vão reforçar as atividades do campo, em especial as desenvolvidas pelos pequenos e médios produtores.

Na área educacional, além da entrega dos veículos, Reinaldo Azambuja autorizou melhorias nos prédios das escolas. “Só agora em janeiro, que passou, autorizamos a reforma e reconstrução de 132 escolas estaduais por todo o Estado. Temos um projeto de educação em tempo integral, para ter 60% das escolas nessa modalidade”, afirmou.

Municipalismo

Ao entregar a pavimentação da MS-223, entre Costa Rica e Figueirão, o governador lembrou do programa Governo Presente, lançado em março de 2020 com investimentos de mais de R$ 4 bilhões. “Esse programa é nossa bíblia. Seguimos todos os dias as prioridades dos municípios e todas serão cumpridas integralmente”, completou o governador.

Outro pacote de obras para o Estado foi lançado neste ano, no valor de R$ 2,8 bilhões, para aplicação em 2021 e 2022. Este com investimentos focados na área de infraestrutura. “Conseguimos fazer mais para Mato Grosso do Sul graças a nossa gestão municipalista e responsável, que faz parceria em benefício das pessoas.