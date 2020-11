Governo de Mato Grosso promove leilão de rodovias estaduais

O governo de Mato Grosso realiza hoje (26) o leilão de três lotes de rodovias estaduais. No total, serão concedidos 512 quilômetros à iniciativa privada. As concessões terão prazo de 30 anos. O certame ocorrerá as 14h, na bolsa de valores, a B3, e a previsão é que os contratos gerem um investimento de R$ 5,9 bilhões ao longo da duração das concessões.

O critério para arrematar os lotes será o de menor valor da tarifa de pedágio. Caso ocorra empate, o critério de desempate será o maior valor de outorga.

Serão concedidos 140,6 quilômetros da MT-130, no trecho de Primavera do Leste a Paranatinga, além das rodovias MT-246, MT-343, MT-358 e MT-480, de Jangada a Itanorte, totalizando 233,2 quilômetros. Também compõem o programa 138,4 quilômetros da MT-220, localizada entre Tabaporã e Sinop.

As concessionárias terão que investir na execução de obras de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviária. De acordo com o governo, três empresas já apresentaram propostas de preço para concorrer no leilão.