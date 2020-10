Governo autoriza nomeação de 15 aprovados para concurso de perito criminal

PF - (Foto: Fábio Motta/Estadão)

O governo federal autorizou a nomeação de 15 candidatos aprovados e não classificados dentro do quantitativo de vagas originalmente previsto para o concurso de perito criminal federal, no quadro da Polícia Federal (PF). O Decreto com a autorização está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (9). O provimento dos cargos ficará condicionado à existência de vagas na data da nomeação e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.