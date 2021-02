Gasto com juros do setor público soma R$ 40,446 bi em janeiro, diz BC

O setor público consolidado teve gasto de R$ 40,446 bilhões com juros em janeiro - (Foto: Agência Brasil)

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) teve gasto de R$ 40,446 bilhões com juros em janeiro, após esta despesa ter atingido R$ 23,971 bilhões em dezembro, informou nesta sexta-feira, 26, o Banco Central.

O Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) teve no mês passado despesas na conta de juros de R$ 39,359 bilhões.

Os governos regionais registraram gasto de R$ 1,612 bilhão e as empresas estatais, de R$ 475 milhões.

Em 12 meses até janeiro, as despesas com juros atingiram R$ 315,718 bilhões (4,25% do PIB).