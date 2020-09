Aeroporto Santa Maria começa a receber sistema de iluminação nas pistas para voos noturnos

Pista Aeroporto Santa Maria - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de MS)

Começou nessa segunda-feira (28) a obra de implantação do sistema de iluminação das pistas de pouso e decolagem e taxiamento do aeroporto Santa Maria, em Campo Grande. O balizamento noturno, além de garantir que o aeródromo opere em qualquer período do dia, possibilitará ao Santa Maria operar como auxiliar do Aeroporto Internacional, podendo receber, inclusive, aeronaves em situação de emergência. Hoje, o número de voos no Santa Maria pode chegar a 60 em um único dia.

O governador Reinaldo Azambuja autorizou, em 2019, um crédito suplementar à Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), no valor de R$ 2,5 milhões, para que o trabalho de balizamento fosse concretizado. Com o projeto, um dos objetivos do Governo do Estado é diminuir o fluxo de aviões de pequeno e médio porte no Aeroporto Internacional, além de garantir mais segurança operacional.

Com o fim do processo de licitação, a empresa responsável pela obra já iniciou o serviço de topografia, que descreve exatamente o terreno a ser trabalhado. “Os primeiros passos da obra já foram dados. Serão imensos os benefícios que o balizamento irá trazer. O Aeroporto de Santa Maria poderá funcionar como auxiliar e isso acaba desafogando o Aeroporto Internacional”, comentou o vice-governador e secretário de Infraestrutura, Murilo Zauith.

Criado no início dos anos de 1980, o Santa Maria possui duas pistas, uma de pouso e decolagem (com 1,6 mil metros de extensão e 30 metros de largura), e outra para o taxiamento da aeronave (com 1,5 mil metros de comprimento e 23 metros de largura).

Localizado na região leste de Campo Grande (saída para Três Lagoas), o aeroporto funciona apenas por meio de procedimentos visuais (durante o dia), atendendo basicamente os produtores rurais e as empresas de fretamento de aeronaves.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também opera no local com uma unidade regional da Divisão de Operações Aéreas (DOA), utilizando um helicóptero patrulha Bell B407.

Para a PRF, o novo sistema de iluminação dará maior agilidade operacional às tarefas da unidade, além de maior controle e segurança de voo, seja sob chuva ou tempo parcialmente nublado, conforme informou, à época do lançamento da licitação, o inspetor Tércio Baggio, destacando a importância do investimento do Estado.

Para os proprietários dos hangares, as operações noturnas vão intensificar a aviação executiva.