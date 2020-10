Funtrab abre semana com 1.121 vagas de emprego

Já em Dourados há oferta de 158 vagas de emprego. - (Foto: Márcia Folleto / Agência Brasil)

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul abre a semana de 5 a 9 de outubro com a oferta de 1.121 vagas de emprego.

Desse total de vagas, 421 são para atuação na Capital. Entre essas oportunidades que abrangem diversos níveis de escolaridade estão ocupações para: agenciador de publicidade, agente de viagem, atendente de padaria, cadista, enfermeiro auditor, fonoaudiólogo, gesseiro, porteiro, técnico em refrigeração, e topógrafo.

Já em Dourados há oferta de 158 vagas de emprego. Dessas oportunidades algumas são para ajudante de obras, auxiliar de mecânico, cuidador de idosos, eletricista, escriturário, mecânico, motorista, técnico de enfermagem, técnico em fibras ópticas, entre outras.

Para quem mora em outras regiões do Estado, há vagas nas seguintes unidades da Casa do Trabalhador: Ponta Porã (86), Itaquiraí (83), Sidrolândia (61), São Gabriel do Oeste (55), Nova Andradina (47), Três Lagoas (32), Corumbá (24), Guia Lopes da Laguna (23), Naviraí (21), Aquidauana (20), Amambai (19), Jardim (12), Aparecida do Taboado (10), Maracaju (9), Ivinhema (9), Chapadão do Sul (6), Iguatemi (5), Batayporã (4), Coxim (4), Caarapó (3), Nova Alvorada do Sul (2), Rio Verde de Mato Grosso (2), Cassilândia (1), Eldorado (1), Miranda (1), Paranaíba (1), e Ribas do Rio Pardo (1).

Caso haja interesse por alguma das vagas detalhadas aqui , é necessário comparecer à instituição, tendo em mãos documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho. Na Capital a Funtrab está localizada na Rua 13 de maio, n° 2.773, e o atendimento voltado a seleção para destinação a entrevista, é de segunda à sexta das 7h30 e 13h30. No interior do estado os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima, confira endereços e telefones no site .