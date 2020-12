Funsat oferece 431 vagas e destaca processo seletivo para Jovem Aprendiz já nesta terça-feira

Emprego - ( Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece mais 431 vagas de emprego, com destaque para quatro vagas para Jovem Aprendiz com processo seletivo já nessa terça-feira (22).

De acordo com a Fundação, as vagas para Jovem Aprendiz são de operador de caixa, além disso, há mais 200 vagas para eletricista e construção civil.

Para concorrer às oportunidades de operador de caixa o jovem deve ter entre 18 e 23 anos, estar cursando Ensino médio (se aprovado deverá apresentar a declaração escolar) ou ensino médio completo. Lembrando que os rapazes devem ter a documentação militar (reservista ou certidão de dispensa). A contratação desta vaga deve ocorrer em janeiro de 2021.

As entrevistas já estão programadas para esta terça e quarta-feira (23) na empresa. Logo, interessados podem ter acesso ao encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil ou comparecer a Funsat, nas primeiras horas para solicitar o encaminhamento, visto que a entrevista ocorre as 10h00 na empresa.

Além desta vaga, também destacamos a Construção Civil, são 25 para pedreiro e 10 para pintor de alvenaria – experiência comprovada em carteira. Salário da categoria (R$ 1.475,00) mais benefícios: vale-alimentação, vale-transporte e alimentação na empresa. Algumas destas vagas poderão ter acréscimo de produtividade.

10 serventes de obras – experiência comprovada em carteira. Salário R$ 1.1900 mais R$168,00 de vale-alimentação, seguro de vida, vale-transporte e PPR pago semestralmente.

Já para as vagas de eletricista, os candidatos não precisam ter experiência, porém é necessário apresentar as qualificações exigidas.

O profissional deverá executar os serviços de atendimento emergencial, preventivo e Técnico Comercial em redes de média e baixa tensão, dentro dos padrões técnicos e de segurança, conforme orientação recebida. (Instrução de Trabalho, POP, PRE, PRO).

Para concorrer às vagas os candidatos devem apresentar os seguintes conhecimentos:

Ensino Médio Completo

CNH: AB

COMAN (Curso de Formação de Eletricistas de Redes)

NR – 10 básico e complementar

NR – 35

Disponibilidade para trabalhar em escalas e viagens

Importante destacar que é necessário ter disponibilidade de viagens para o interior do Estado e a escala será sobreaviso. O salário é R$1.200,00 + 30%, e benefícios de vale alimentação e plano de saúde.

Aos candidatos que forem participar da entrevista e seleção, é importante portar todos os documentos pessoais, carteira de trabalho, reservista (para os homens) e caneta para o preenchimento da ficha cadastral.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido à pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.