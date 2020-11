Funsat oferece 250 vagas de emprego nesta segunda-feira, 25 para jovem aprendiz

Funtrab - ( Foto: Nilton Fukuda/Estadão)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 250 vagas de emprego nesta segunda-feira (16) em Campo Grande. Destas, 207 são para ampla concorrência e 43 destinadas a pessoas com deficiência.

Os postos de trabalho com mais vagas são para operador de telemarketing receptivo, com 50 vagas e aprendiz, com 25; consultor de vendas, com 10 vagas – para esse cargo é necessário ter veículo próprio, experiência, ensino médio completo e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria A ou B, a empresa vai fornecer treinamento e o salário é ajuda de custo mais comissão; operador de vendas, com 10 vagas; representante comercial autônomo, com 10 vagas; servente de pedreiro, com 10 vagas.

Há oportunidades também para pessoas com deficiência. São duas vagas para estoquista, 24 para repositor de supermercados e 17 vagas para repositor de mercadorias.

A recomendação da Funsat é que os interessados nas vagas utilizem o aplicativo do Sine Fácil e evitem sair de casa devido à pandemia do novo coronavírus. Caso o cadastro esteja desatualizado, não será possível utilizar o aplicativo sendo, neste caso, necessário comparecer à Fundação para atualização.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira feira, das 7h30 às 13h30. A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.