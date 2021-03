Funcionários do comércio de MS sugerem diminuição no fluxo de clientes nas lojas

Centro de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Com o decreto publicado hoje (10) pelo Governo do Estado divulgando diversas resoluções para os próximos dias, dentre elas, algumas restrições nos comércios.

Na visão da diretoria da Fetracom/MS (Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul (Fetracom/MS), será necessário redobrar os cuidados com a contaminação nos estabelecimentos comerciais. A entidade é a favor da limitação de consumidores em lojas e supermercados.

“Precisamos que as pessoas se conscientizem de que é preciso evitar aglomerações e mais rigor na adoção das medidas protetivas de biossegurança”, afirma Douglas Rodrigues Silgueiro, presidente da federação.

A entidade se posiciona contra o lockdown, por entender que seria prejudicial não só para o empresariado como também para os trabalhadores. O controle do número de consumidores nos supermercados e lojas do comércio e serviços de Mato Grosso do Sul, seria uma boa medida de contenção do avanço do vírus, explica Douglas Silgueiro, que preside também o Sindicato dos Empregados no Comércio de Aquidauana.

“Precisamos sim nos esforçar para o controle da doença sem a adoção de medidas radicais como o lockdown. Comerciários, trabalhadores em geral e empresários precisam fazer melhor a sua parte para evitar o agravamento da doença não só em Campo Grande, mas em todo o Estado”, destaca o presidente Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande, Carlos Sérgio dos Santos.