Fronteira entre Pedro Juan e Ponta Porã pode ser reaberta até próxima semana

A fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã é a que mais vem sendo discutida - (Foto: Reprodução)

Pode ser que em breve a fronteira do Paraguai volte a ser reaberta, já que autoridades brasileiras e paraguaias seguem em entendimentos diplomáticos para que a área bloqueada desde o começo da pandemia do Covid-19 volte a ser normalizada. A previsão é que em cerca de 10 dias um protocolo neste sentido deverá ser finalizado e depois será analisado por autoridades sanitárias e alfandegárias e pelos Ministérios de Relações Exteriores do Brasil e do Paraguai.

No momento o comércio na região de fronteira vem sendo feito de forma improvisado sem a permissão de circulação de pessoas entre os dois países. A preocupação dos paraguaios é que a volta dos turistas brasileiros aumente os número de casos no País vizinho que segue sob controle, já que o Brasil atualmente registra mais de 100 mil mortes.

De acordo com o ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Antônio Rivas, a fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã é a que mais vem sendo discutida. “Podemos dar notícias boas até o final da próxima semana”, disse ele sobre o prazo de finalização do protocolo.