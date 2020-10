França: PIB salta 18,2% no 3º trimestre ante três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) da França se recuperou no terceiro trimestre de 2020, após sofrer sua maior contração histórica no trimestre anterior em meio aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Dados preliminares divulgados nesta sexta-feira (30) pelo Insee, o instituto de estatísticas francês, mostram que o PIB do país cresceu 18,2% no terceiro trimestre ante os três meses anteriores. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 15% no período. No segundo trimestre, a economia francesa encolheu em ritmo recorde de 13,7%, dado que foi revisado de queda de 13,8% originalmente. Já na comparação anual, o PIB francês apresentou retração de 4,3% entre julho e setembro, informou o Insee.