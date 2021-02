Fiscalização da ANP interdita postos de combustíveis de MS com bombas fraudadas

No total, foram 47 e dois de combustíveis de aviação, em 12 municípios - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Na última semana (1º à 7) a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou uma operação nos postos de combustíveis em Mato Grosso do Sul. No total, foram realizadas três interdições por bombas abastecendo em quantidade inferior à registrada no visor: uma de etanol hidratado em Paraíso das Águas e uma de gasolina comum em Chapadão do Sul.

Além de MS, Goiás, Mato Grosso e Tocantins tiveram postos revendedores fiscalizados. No total, foram 47 e dois de combustíveis de aviação, em 12 municípios.

Nos postos de combustíveis de aviação, foram coletadas amostras de gasolina de aviação para análises laboratoriais. Nos demais postos, foram verificados 483 bicos abastecedores e analisadas em campo 214 amostras.

Além disso, foram emitidos 13 autos de infração por motivos diversos, como falta de equipamento para realização dos testes de qualidade que podem ser exigidos pelos consumidores; equipamentos em desacordo com as normas; não exibição do preço dos combustíveis em painel de preço na entrada do estabelecimento; não possuir adesivos obrigatórios com informações aos consumidores; exibir marca comercial estando cadastrado na ANP como bandeira branca; não apresentar Relatório de Análise da Qualidade; termodensímetro (equipamento afixado na bomba de etanol que demonstra sua qualidade) com defeito; e não informar à ANP o encerramento das atividades.

Os autos de infração aplicados dão início a processos administrativos, ao longo dos quais os agentes possuem direito, assegurado por lei, ao contraditório e à ampla defesa. Ao final do processo, ficando comprovada a irregularidade, os postos estão sujeitos às sanções previstas em lei, incluindo multas que podem chegar a R$ 5 milhões.