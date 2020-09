Festa que movimenta R$ 15 milhões, Carnaval de Corumbá entra para o calendário oficial de MS

Em 2020, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura (FCMS), destinou R$ 699 mil para a realização da festa popular. - (Foto: Silvio Andrade)

Festa popular que movimentou R$ 15 milhões na economia só neste ano, o Carnaval de Corumbá entrou para o calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul. A inclusão da comemoração nos meses de fevereiro ou março de cada ano está prevista na Lei 5.558, sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja e publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (1°).

A nova lei é de autoria do deputado estadual Evander Vendramini. Ao propor a normativa, o parlamentar disse que o carnaval multiplica e potencializa os valores investidos pelo Poder Público. Em 2020, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura (FCMS), destinou R$ 699 mil para a realização da festa popular.

"O incremento da movimentação econômica nesse período é muito positivo para o município. Quanto mais gente tiver, maior é o volume de vendas, gera mais empregos e mais renda para famílias", diz a justificativa da lei.