Ferreira Jr.: temos dentro da Eletrobras profissionais capazes de me suceder

Para o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, a estatal conta com profissionais com capacidade de substituí-lo após março, quando deixará o cargo e assumirá a presidência da BR Distribuidora - (Foto: Fabio Motta/Estadão)

Para o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, a estatal conta com profissionais com capacidade de substituí-lo após março, quando deixará o cargo e assumirá a presidência da BR Distribuidora. Além disso, o conselho de administração da empresa pretende avaliar outros profissionais no mercado, por meio da contratação de uma consultoria de headhunter.

Caso não seja encontrado um substituto, uma das opções seria o cargo ser ocupado pela diretora Financeira da companhia, Elvira Presta, que substituiu Ferreira Júnior em seu período de férias. Ele disse ainda que não vê a possibilidade de o presidente do conselho de administração, Ruy Schneider, assumir a presidência da petrolífera estatal.

Questionado se há conflito de interesse ao se manter no conselho da Eletrobras e, ao mesmo tempo, presidir a BR Distribuidora, Ferreira Júnior respondeu que não, com o argumento de que as duas empresas têm focos de atuação diferentes, embora as duas integrem o setor de energia.