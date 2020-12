Feira online e gratuita incentiva o empreendedorismo feminino no estado

A iniciativa é coordenada pela rede Amigas de Negócios - (Foto: Divulgação)

A segunda edição da feira online “Expo amigas de negócios” que teve início no último dia (17), segue até o dia 20 de dezembro. A feira é online e gratuita, com o objetivo de incentivar o empreendedorismo feminino no estado.

A programação conta com 52 expositores, 23 palestrantes, 7 coaches e mentores. O evento abordará o incentivo a novas modalidades de negócio e poderá ser assistido na hora em que o participante escolher.

De acordo com a organização, empreendedoras de várias cidades de Mato Grosso do Sul, de outros 12 estados e de 3 países estão inscritas.

A iniciativa é apoiada pelo Sebrae/MS e pelo Governo do Estado e é coordenada pela rede Amigas de Negócios, que reúne empresárias do estado.

Para realizar a inscrição e obter mais informações, os interessados devem acessar o link: https://amigasdenegocios.com/.