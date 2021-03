Maioria dos distritos reportou alta em níveis de emprego, porém lenta - (Foto: Estadão )

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) afirma que a maioria dos distritos reportou que os níveis de emprego subiram, "embora lentamente". A informação consta do Livro Bege, sumário de opiniões que embasa as decisões de política monetária nos Estados Unidos.

A demanda por trabalho tem variado "consideravelmente" no país, a depender do setor e do nível de proficiência do trabalhador. "Muitos contatos notaram dificuldades para atrair e reter trabalhadores qualificados", aponta o documento.

O Livro Bege diz que problemas na oferta de trabalho foram notados por alguns contatos do Fed, sendo mais agudos entre ocupações de baixa qualificação e para empregados qualificados no setor de comércio. As dificuldades na oferta de trabalho "incluem as relacionadas à covid-19, a cuidados com crianças e a benefícios de desemprego", diz o documento. "No geral, os contatos esperam modesta melhora nos níveis de emprego no curto prazo."

O Livro Bege diz ainda que vários distritos reportaram "altas modestas de salários para posições de alta demanda", com muitos também registrando pressão de alta sobre os salários para atrair e reter funcionários. "No balanço, altas salariais para muitos distritos devem persistir ou aumentar um pouco ao longo dos próximos vários meses", afirma o relatório.

Atividade econômica

A maior parte dos distritos do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) relatou uma modesta expansão da atividade econômica entre janeiro e meados de fevereiro, de acordo com o Livro Bege, divulgado pela entidade nesta quarta-feira. Segundo o documento, a maioria das empresas seguem otimistas com o cenário econômico dos próximos 6 a 12 meses, com a distribuição ampla de vacinas contra a covid-19 nos Estados Unidos.

Relatos quanto aos gastos de consumidores e vendas de automóveis foram mistos, segundo o Livro Bege, com alguns distritos reportando pequenas melhoras nos setores de viagem e turismo, mas com os setores de lazer e hospitalidade ainda contidos para a maioria das regiões desde o período anterior. Já a atividade industrial registrou alta modesta em relação ao último relatório, apesar de desafios na cadeira citados pelo documento.

Alguns distritos relataram queda nos volumes de empréstimos concedidos por instituições financeiras, mas a maioria das regiões observaram menores níveis de delinquência e maior grau de depósitos, segundo o Livro Bege. O documento também informou que os juros em níveis historicamente baixos continuam a fomentar uma demanda robusta por casas novas e usadas nos EUA.

Distritos que reportaram sobre o setor de energia observaram um leve avanço na produção de petróleo e gás no período, informou o Fed, enquanto o consumo de energia também teve alta modesta.