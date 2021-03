Fed continuará a aumentar carteira de ativos em pelo menos US$ 120 bi por mês

Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) - (Foto: Estadão)

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) informou, em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 17, que continuará elevando sua carteira de ativos em pelo menos 120 bilhões por mês, sendo US$ 80 bilhões em títulos do Tesouro americano e US$ 40 bilhões em títulos hipotecários. Segundo a instituição, esta decisão será mantida até que um "progresso substancial seja feito em direção às metas de emprego e inflação" do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

No documento, o Fed argumenta que a compra de ativos ajuda a promover o funcionamento regular do mercado e mantém as condições financeiras acomodatícias, "apoiando assim o fluxo de crédito para as famílias e empresas".

A autoridade monetária também destaca que o Fomc estará pronto para ajustar a sua política caso surjam novos riscos aos objetivos do Fed.

"As avaliações do Comitê levarão em conta uma ampla gama de informações, incluindo leituras sobre saúde pública, condições do mercado de trabalho, pressões e expectativas inflacionárias, e desenvolvimentos financeiros e internacionais", conclui o comunicado.