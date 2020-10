Fed cita o Brasil entre os países com gastos 'fortes', no quadro atual

O Fed atribuiu, em parte, os altos gastos a programas de auxílios governamentais - (Foto: Leah Millis/Reuters)

A equipe (staff) do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) citou o Brasil entre os países com gastos "fortes", no quadro atual, segundo a ata da mais recente reunião de política monetária. O documento aponta que após a forte queda na atividade no segundo trimestre, houve recuo em algumas restrições à circulação nos últimos meses, o que garante uma grande, "mas parcial", retomada na maioria das economias no terceiro trimestre. "Indicadores recentes de gastos de pessoas e empresas estavam fortes em várias economias (incluindo Canadá, a zona do euro e o Brasil)", diz a ata.

O Fed aponta que isso reflete em parte um impulso dado por programas de auxílio "substanciais" de governos.