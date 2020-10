Parcelas de outubro, novembro e dezembro estão prorrogadas para janeiro de 2021

Prédio do Banco Central, em Brasília - (Foto: André Dusek/Estadão)

Atendendo as solicitações do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis do FCO, o Banco do Brasil anunciou que os empresários de Mato Grosso do Sul que têm contratos do FCO poderão prorrogar o pagamento das parcelas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 em janeiro de 2021.

A informação foi dada nesta quinta-feira (1º) pelo Banco do Brasil na reunião do CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO), realizada na Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

O Secretário da Semagro, Jaime Verruck explicou que o Banco Central já havia autorizado a prorrogação do pagamento desses contratos para até o mês de dezembro e permitiu a cada instituição financeira fazer o seu regramento. O Banco do Brasil prorrogou inicialmente por dois meses, estendeu por mais dois e, agora, após as solicitações do CEIF, decidiu por prorrogar também as parcelas de outubro, novembro e dezembro.