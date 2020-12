Faturamento da indústria eletroeletrônica deve fechar ano com alta de 13%

Indústria 4.0 - (Foto: Issei Kato/Reuters)

O faturamento da indústria brasileira de equipamentos e componentes elétricos e eletrônicos deve encerrar este ano em R$ 173,4 bilhões. Em termos nominais, mostrará um crescimento de 13% sobre 2019, ano em que o setor faturou R$ 159 bilhões. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), que apresentou nesta quinta-feira, 10, seu balanço anual.

Em termos reais, com desconto da inflação, o aumento foi de apenas 1%. É que a inflação do setor, medida pelo Índice de Prelos ao Produtor (IPP), no período foi de 12%.

Ainda em 2020, ano marcado pela pandemia da covid-19, a indústria eletroeletrônica ampliou em 4% o seu quadro de empregados, de 234 mil no ano passado para 243 mil pessoas no final deste ano.