Fábrica de celulose abre inscrições para processos seletivos em Três Lagoas e Brasilândia

Vagas para operadores de máquinas - Arquivo

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está em processo seletivo com vagas para o setor florestal nos municípios de Três Lagoas e Brasilândia. As inscrições estão abertas para todas as pessoas interessadas, com idade a partir de 18 anos, sem discriminação de gênero, origem, etnia, raça, deficiência ou orientação sexual e podem ser feitas gratuitamente, na Página de Oportunidades da Suzano (https://jobs.kenoby.com/Suzano).

Para concorrer à uma das vagas para Operador(a) de Colheita I, candidatos e candidatas deverão ter Ensino Fundamental completo, curso de Formação de Operador de Máquinas Florestais (oferecido pela Suzano ou instituições externas reconhecidas), experiência na operação de máquinas florestais, Carteira Nacional de Habilitação na categoria B e disponibilidade para residir nas cidades de Três Lagoas, Brasilândia ou Água Clara. Mais informações sobre a vaga podem ser acessadas por meio do link https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/operadora-colheita-i/5fc959d7588fa065c5a461f1?utm_source=website

A Unidade Três Lagoas também está em processo seletivo para preencher vagas temporárias de Operador de Máquinas Florestais – Colheita. As contratações terão duração de três meses. As pessoas interessadas também devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter Ensino Fundamental completo, curso de Formação de Operador de Máquinas Florestais (oferecido pela Suzano ou por instituições externas reconhecidas), experiência na operação de máquinas florestais, CNH na categoria B ou acima e disponibilidade para residir nas cidades de Três Lagoas, Brasilândia ou Água Clara. Mais detalhes sobre o processo seletivo pelo link https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/operadora-maquinas-florestais-colheita-temporaria/5f6515214428225f07409caa?utm_source=website

Brasilândia

Também estão abertas as inscrições para o processo seletivo de Operador(a) de Máquina Agrícola em Brasilândia. Para participar da seleção, as pessoas interessadas devem ter Ensino Fundamental incompleto, CNH na categoria B, experiência intermediária em operações florestais e conhecimento básico em manutenção mecânica/hidráulica e elétrica. As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico:

https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/operador-maquinas-agricolas/5fdd16cbdec2cf4f9e3ade6b?utm_source=website