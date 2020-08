Fábrica da BRF no interior do Paraná registra 1.138 casos de covid-19

Uma única fábrica da BRF representou cerca de 29% dos casos de covid-19 em frigoríficos do Paraná, segundo dados mais recentes de autoridades de saúde do Estado. A unidade de Toledo concentrou 1.138 testes positivos, ante um total de 3.979 casos em frigoríficos do Estado, conforme dados até o dia 24 de julho. A BRF esclareceu que "não há nenhum colaborador testado positivamente" trabalhando na fábrica.

A BRF realizou 11 mil testes de coronavírus apenas em Toledo e afirmou que é uma das empresas do setor que mais tem testado trabalhadores. A companhia também confirmou que a unidade segue operando normalmente.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.