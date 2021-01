ExxonMobil é investigada por suspeita de supervalorizar ativo na bacia permiana

ExxonMobil - (Foto: Divulgação)

A Comissão de Títulos e Câmbio (SEC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos lançou uma investigação contra a ExxonMobil, depois que um funcionário da empresa apresentou uma denúncia no ano passado, alegando que a gigante do setor energético supervalorizou um ativo-chave da bacia permiana, uma das propriedades de petróleo e gás mais importantes da ExxonMobil.

Várias pessoas envolvidas na avaliação da bacia permiana, atualmente o campo de petróleo de maior produção dos EUA, reclamaram durante uma avaliação interna em 2019 que os funcionários estavam sendo forçados a adotar suposições irrealistas quanto à rapidez com que a empresa poderia perfurar poços no local, com o objetivo de chegar a um valor mais alto, de acordo com uma cópia da denúncia.

Pelo menos um dos funcionários que reclamaram foi demitido no ano passado, segundo uma pessoa a par do assunto.

A SEC começou a investigar as alegações após receber a queixa, de acordo com fontes. O status atual da investigação é desconhecido.