Extremo calor em MS faz aumentar 25% na demanda de energia elétrica

Houve aumento na conta de luz - (Foto: Divulgação/Energisa)

O calor excessivo nas últimas semanas em Mato Grosso do Sul fez com que houvesse um aumento de 25% na demanda por energia elétrica no mês de setembro, segundo registro da concessionária Energisa. Houve um recorde de consumo no último dia 2, e a concessionária está divulgando mensagens de alerta para o uso de forma consciente e economia.

O calor excessivo, a falta de chuva e o uso intenso de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos influenciam em uma conta de luz mais salgada, segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan).

Para que as pessoas se mantenham confortáveis nos dias de muito calor, o gasto de energia elétrica aumenta. Ar condicionado ligado por longos períodos, ventilador trabalhando sem parar, o abre e fecha de freezer e refrigerador impactam no consumo e, consequentemente, no valor da fatura.

Com alguns cuidados no dia a dia é possível economizar um pouco mais na conta de luz.

Uma dica que vale para todos os aparelhos: cuide para que a manutenção esteja em dia. Equipamentos antigos ou com funcionamento prejudicado por algum defeito possuem o rendimento reduzido. Dessa forma, consumirão mais energia para realizar a mesma tarefa. Realize manutenções periódicas ou substitua-os por novos (nesse caso, sempre optar pelos aparelhos que tenham o selo do PROCEL de eficiência energética).