Exterior guia queda do dólar e não votação de PEC dos municípios ajuda

O dólar acompanha a tendência no exterior e opera em baixa no mercado doméstico nesta quarta-feira. O diretor-superintendente da corretora Correparti, Jefferson Rugik, atribui o ajuste, após duas altas ante o real, à fragilidade do dólar no mundo nesta manhã em meio a expectativas de um acordo comercial entre Reino Unido e União Europeia no pós-Brexit. Ele avalia que a não votação da PEC dos Municípios ontem pela Câmara dos Deputados ajuda, embora os parlamentares tenham empurrado o problema para 2021. "Mas, o exterior comanda a queda", afirma. Às 9h14, o dólar à vista caía 0,53%, a R$ 5,1345. O dólar futuro de janeiro de 2021 cedia 0,44%, a R$ 5,1340.