Expectativa é aumento de mais de 100% na comercialização de peixes na Semana Santa em MS

Peixe pintado - (Foto: Divulgação)

Com a Semana Santa marcada para começar a partir do dia 28 de março, a expectativa é positiva para o mercado de peixes em Mato Grosso do Sul. Conforme o levantamento realizado pelo Senar/MS, nas propriedades atendidas pela Assistência Técnica e Gerencial a comercialização deve ser de 73 toneladas de peixe no período, aumento de 143% comparado às 30 toneladas do ano passado.

O cálculo é feito junto a produtores rurais que recebem o suporte técnico da instituição, com base na quantidade de peixes com peso médio de 900 gramas e na previsão de que, até o feriado no início de abril, alcancem cerca de 1,3 kg, peso considerado ideal para venda.

"Muitos produtores programam as vendas para o momento, quando a demanda aumenta em torno de 100% em relação aos outros meses.", ressalta o coordenador de ATeG Piscicultura, André Nunes.

Quando o assunto é preço pago no quilo do peixe a valorização acontece ao longo do ano. Na cotação oficial para a tilápia, por exemplo, em janeiro de 2020 o valor pago era de R$ 5,86 e em outubro registrou R$ 8,30, aumento de 42%.

Atualmente o MS já ocupa as primeiras posições na produção de tilápias, uma das variedades com maior apelo comercial da piscicultura brasileira. No ano passado, os valores das exportações aumentaram 10,49% em relação a 2019, índice acima da média de crescimento da piscicultura nacional, que ficou em 4,4% no mesmo período.