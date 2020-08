Expectativa de vacina anima exterior e também atinge Ibovespa, mas fiscal é risco

Só se ocorrer algo inesperado, sobretudo no fiscal para fazer a Bolsa descolar do exterior", avalia Bruno Takeo - (Foto:Nikada/Getty Images)

O otimismo externo após investidas do governo americano para tentar encontrar um tratamento para combater o novo coronavírus também atinge o Ibovespa. O presidente dos EUA, Donald Trump, quer antecipar para antes das eleições presidenciais a aprovação de uma vacina contra o novo coronavírus, que está sendo desenvolvida no Reino Unido. Trump ainda autorizou em caráter emergencial o uso de plasma convalescente no tratamento de pacientes diagnosticados com covid-19. Às 10h37, o Ibovespa futuro subia 0,77%, aos 102.302,25 pontos.

Depois de fechar praticamente estável na sexta-feira (alta de 0,05%, aos 101.521,29 pontos), o índice tenta alçar novas pontuações, mas as continuadas preocupações com o fiscal brasileiro podem ser um limitador. "Os mercados internacionais reagem bem a essas notícias dos EUA. Aqui deve seguir lá fora, até mesmo porque não há nada previsto de importante na agenda. Só se ocorrer algo inesperado, sobretudo no fiscal para fazer a Bolsa descolar do exterior", avalia Bruno Takeo, gestor da Ouro Preto Investimentos.

Com esse clima mais tranquilo externo, onde as bolsas europeias sobem em torno de 1,5% e entre 0,60% e 1,20% em Nova York, o Ibovespa pode voltar a testar a marca "importante" dos 104 mil, 105 mil pontos, observa o economista-chefe do ModalMais, Álvaro Bandeira. Segundo ele, pode-se pensar em um ambiente político mais tranquilo, pois não há votações importantes na semana no Congresso.

Além disso, o programa do governo federal, estimado para ser lançado amanhã, chamado de "Big Bang", com o objetivo de estimular a economia, pode ser bem recebido em um primeiro momento. "Deve soar claramente como música no mercado, porém isso se soma à necessidade de controle do déficit nas contas públicas", avalia Bandeira em análise enviada a clientes.

O pacote tem o objetivo de sustentar a recuperação econômica após a fase mais aguda da pandemia da covid-19 e com objetivos político-eleitoral. O problema é que as fontes de recursos para a implementação das propostas não estão asseguradas ainda, bem como o projeto de criação do Imposto sobre Transações Financeiras, que visaria bancar a desoneração da folha de pagamentos, que deve ser anunciado em uma outra etapa.

Para garantir a manutenção do teto de gastos, a regra que atrela o crescimento das despesas à inflação, o Broadcast apurou que o pacote a ser lançado agora deve combinar medidas de corte de despesas, obras públicas, estímulo ao emprego, atração de investimentos privados e privatizações.

De acordo com Takeo, é importante avaliar de onde sairão os recursos do "Big Bang", para saber se não comprometerá o teto de gastos. "Pode ser positivo no sentido de indicar como está o alinhamento do presidente Jair Bolsonaro com o Ministério da Economia, após a instabilidade recente na relação. Também pode ser um benefício no curto prazo, mas um sacrifício no longo prazo", avalia.

Apesar da queda de 1,69% do minério de ferro no porto chinês de Qingdao, no fechamento desta segunda-feira, a US$ 125,23 a tonelada, as ações da Vale subiam 0,8%, ás 10h40. As da Petrobras avançavam mais: em torno de 1,5%, mesmo com a leve elevação do petróleo no exterior.

Analistas avaliam a informação de que a empresa iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) do Polo Norte Capixaba, localizado no Espírito Santo. Já Magazine Luiza anunciou a aquisição da start up Stoq Tecnologia, fundada em 2015 e com sede em São Carlos (SP), por um valor não revelado. As ações subiam 1,17%.