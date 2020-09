EUA precisarão de mais ajuda fiscal para recuperar economia, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ressaltou nesta quarta-feira, 23, em audiência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que, provavelmente, o país precisará de mais um pacote de gastos públicos aprovado pelo Congresso, para ajudar na retomada da economia.

"Acredito que teremos mais apoio fiscal, não vou discutir quando e quanto", afirmou Powell. "Houve progressos nos últimos meses, mas ainda há 16 milhões de pessoas que perderam empregos, ou estão trabalhando em período parcial", acrescentou.

Chicago

Já o presidente do Fed e Chicago, Charles Evans, disse nesta quarta que o déficit fiscal não é um problema, e que sem mais medidas de estímulos fiscais, o mercado de trabalho vai desacelerar.

Em evento do Market News International, o dirigente indicou que o suporte fiscal a Estados e municípios é fator chave na recuperação, e que espera que a acomodação do Fed ajude com o tempo. Além disso, indicou que o banco central cogitará mais compras de título com o tempo, e que as desigualdades raciais e de renda precisam de uma resposta nacional. Sobre inflação, Evans indicou que é uma questão de política funcionando corretamente. (Com agências internacionais).