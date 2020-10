EUA: Pelosi e Mnuchin devem voltar a debater ajuda ao setor aéreo nesta quinta

Pelosi disse esperar que essa seja uma oportunidade para aprendizado e mudanças de comportamento entre os americanos. - (Foto: SAUL LOEB/AFP)

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, conversaram por 20 minutos nesta quarta-feira (7) sobre uma possível legislação para fornecer ajuda financeira adicional ao setor aéreo, de acordo com Drew Hammill, porta-voz da democrata. "Os dois concordaram em conversar amanhã (hoje, quinta-feira, 8) novamente", escreveu Hammill em sua conta oficial no Twitter.

As tratativas entre Pelosi e Mnuchin ocorrem após o presidente americano, Donald Trump, suspender as negociações de um pacote fiscal mais amplo até depois da eleição presidencial de 3 de novembro. O republicano, entretanto, pediu ao Congresso que aprove medidas de estímulos direcionadas.

Nesta quarta-feira, o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, mencionou a possibilidade em uma entrevista à CNBC. "As aéreas, definitivamente, precisam de mais ajuda", declarou.