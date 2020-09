EUA: é preciso dar ajuda ao setor agrícola no período de pandemia, diz secretário

Segundo Ross, ajudar diferentes setores da economia americana se faz necessário depois que a China "exportou" a covid-19 para os EUA. - (Foto: Armend NImani / AFP)

O Secretário do Comércio dos EUA, Wilbur Ross, disse nesta sexta-feira (18) que Washington precisa dar ajuda aos agricultores do país, assim como para o setor de transporte aéreo, neste "período temporário" da pandemia de coronavírus. Ross fez o comentário durante entrevista à Fox Business, ao ser questionado sobre anúncio feito durante a madrugada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de um novo pacote de auxílio para o setor agrícola, no valor de US$ 13 bilhões. Segundo Ross, ajudar diferentes setores da economia americana se faz necessário depois que a China "exportou" a covid-19 para os EUA.