EUA: Chevron tem prejuízo maior do que o esperado no 2º trimestre

A Chevron divulgou nesta sexta-feira, 31, que teve prejuízo líquido de US$ 8,3 bilhões (ou US$ 4,44 por ação) no segundo trimestre de 2020, afetada pela queda nos preços do petróleo e pela demanda deprimida durante a pandemia do novo coronavírus. No mesmo período do ano passado, a segunda maior petrolífera dos EUA havia registrado lucro de US$ 4,3 bilhões, ou US$ 2,27 por ação.

Com ajustes, a Chevron teve perda por ação de US$ 1,59 entre abril e junho, maior do que o prejuízo de US$ 0,93 previsto por analistas consultados pela FactSet. A receita da empresa sofreu queda anual de 55,5% no último trimestre, a US$ 16 bilhões, ficando bem abaixo do consenso da FactSet, de US$ 21,9 bilhões.

Às 8h10 (de Brasília), a ação da Chevron operava em baixa de 2,3% nos negócios do pré-mercado em Nova York. (Com informações da Dow Jones Newswires).