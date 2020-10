EUA: balança comercial tem déficit de US$ 67,10 bilhões em agosto

A balança comercial dos Estados Unidos apresentou déficit de US$ 67,10 bilhões em agosto ante julho, informou o Departamento de Comércio americano nesta terça-feira, 6. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam déficit um pouco menor, de US$ 66,2 bilhões. As importações cresceram 3,2% no período, a US$ 239,04 bilhões, enquanto as exportações subiram 2,2% no mesmo intervalo, a US$ 171,94 bilhões. A balança comercial de julho, por sua vez, foi revisada para cima, de déficit de US$ 63,56 bilhões para déficit de US$ 63,27 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.