Estudo aponta MS como estado brasileiro com maior crescimento no PIB em 2021

Mato Grosso do Sul é explicado em parte pela agroindústria, em especial a de papel e celulose. - (Foto: Semagro)

Um levantamento realizado pelo Instituto Tendências Consultoria Integrada revela que Mato Grosso do Sul está entre os cinco estados brasileiros a encerrar o próximo ano com crescimento no Produto Interno Bruto (PIB), superando em 2,7% o PIB de 2019.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o desempenho de Mato Grosso do Sul é explicado em parte pela agroindústria, em especial a de papel e celulose.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o papel do poder público deve continuar sendo o de permitir uma retomada segura da economia.

Os outros estados com estimativa de crescimento são Pará, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Goiás.

Enquanto isso 21 estados e o Distrito Federal podem fechar 2021 com queda.

O Produto Interno Bruto é a soma de todas as riquezas geradas por um país.