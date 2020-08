Estrangeiro reduz posição 'vendida' em taxa de juro futuro pelo terceiro dia - (Foto: Divulgação)

Os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro reduziram na terça-feira, 25, as posições líquidas vendidas em taxas/compradas em PU (aposta na queda do juro), passando de 1.580.838 para 1.492.485 contratos em aberto, uma queda de 88.353 contratos. É o terceiro dia consecutivo de redução moderada na posição líquida. As informações são da B3.

Já os investidores locais aumentaram as posições líquidas vendidas em taxa, passando de 3.626.411 para 3.687.538 contratos em aberto, com alta de 61.127 contratos.

Os bancos reduziram em 24.035 contratos a posição líquida comprada em taxa, passando de 4.970.365 para 4.946.330 contratos em aberto.