Estrangeiro eleva posição 'vendida' em taxa de juro futuro pela 9ª sessão seguida - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro elevaram na quinta-feira, 14, pela nona sessão seguida, as posições líquidas vendidas em taxas/compradas em PU (aposta na queda da taxa Selic), passando de 1.865.282 para 1.908.838 contratos em aberto, uma alta de 43.556 contratos. As informações são da B3.

Já os investidores locais reduziram as posições líquidas vendidas em taxa, passando de 3.190.683 para 3.184.156 contratos em aberto, com baixa de 6.527 contratos.

Na contraparte, os bancos aumentaram em 38.965 contratos a posição líquida comprada em taxa, passando de 4.836.615 para 4.875.580 contratos em aberto.