Estrangeiro eleva posição 'vendida' em taxa de juro futuro pela 2ª sessão

As informações são da B3. - ( Foto: Divulgação/ Internet)

Os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro elevaram na quarta-feira, 29, pela segunda sessão seguida, as posições líquidas vendidas em taxas/compradas em PU (aposta na queda da taxa Selic), passando de 767.391 para 897.157 contratos em aberto, uma alta de 129.766 contratos. As informações são da B3.

Já os investidores locais reduziram na quarta as posições líquidas vendidas em taxa, passando de 4.097.244 para 4.021.775 contratos em aberto, com baixa de 75.469 contratos.

Na contraparte, os bancos aumentaram em 51.795 contratos a posição líquida comprada em taxa, passando de 4.668.523 para 4.720.318 contratos em aberto.