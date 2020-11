Estimativa aponta que Black Friday deve injetar R$ 200 milhões no comércio de MS

O gasto médio durante a Black Friday entre os consumidores do Estado será de R$ 956,74 - (Foto: Rovena Rosa/ABrasil)

Fim de ano é considerado o melhor momento para os comerciantes, e mesmo com a pandemia este ano não deve ser muito diferente dos anteriores. Conforme um levantamento desenvolvido pela Fecomércio e Sebrae/MS e divulgado hoje (19), o Black Friday 2020 deve movimentar R$ 200 milhões em compras dos consumidores no Mato Grosso do Sul, sendo a maioria móveis, eletrodomésticos ou eletrônicos com 51%.

Dos entrevistados, 34% disseram que vão aproveitar as ofertas do período. A parcela de compras adiantadas para o fim de ano poderá alcançar R$ 100 milhões. O gasto médio durante a Black Friday entre os consumidores do Estado será de R$ 956,74.

Na sequencia dos móveis, eletrodomésticos ou eletrônicos vem o destaque para tablets e celulares (14%), notebooks e computadores (6%) e vídeo game, jogos/acessórios gamers, bem como na preferência por roupas/calçados/acessórios (37%) e brinquedos (16%).

"Dos que disseram que pretendem aproveitar as ofertas, 48% já aproveitarão para realizar as compras de final de ano e 30% poderão utilizar o 13º", afirma a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio/MS, Daniela Dias. A profissional ainda ressalta que as pessoas gastarão menos com presentes e comemorações de final de ano.

Comércio decorado para o Black Friday - (Foto: Arquivo/ABrasil)

O estudo também mostra a tendência de comportamento por região do Estado. Foram aplicados 1.723 questionários entre os dias de 29 de outubro a 13 de novembro nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Bonito, Coxim, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

Empresários - Conforme a pesquisa realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG) no início deste m~es, 33,7% dos empresários pretendem participar da ação de vendas que acontece no fim do mês.

O levantamento ainda aponta que 29% declarou que talvez participe, enquanto que 37,2% afirmaram que não participarão. Cerca de 38% dos empresários alegaram que o estoque de vendas estava normal, 28% que estava alto e 34% baixo.

O resultado positivo ainda tem potencial para impulsionar em 38% a performance do e-commerce para o ano de 2020. Os dados são da Ebit Nielsen, empresa de medição e análise de dados.

As previsões superam o desempenho do comércio eletrônico no ano passado. De acordo com a Ebit Nielsen, o faturamento do e-commerce cresceu 16,3% em 2019, alcançando a marca de R$ 61,9 bilhões. Já a Black Friday havia registrado alta de 23,6% para R$ 3,2 bilhões.

No caso da Black Friday, a confiança do consumidor, de que as promoções divulgadas são reais, e o maior conhecimento sobre a data, também foram apontados como aspectos favoráveis a uma maior movimentação do comércio on-line.