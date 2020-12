Especialistas indicam fazer reserva emergencial para organizar finanças em 2021

As dívidas assombram a muitas pessoas, e quanto a isso Daniel acredita que existe grande possibilidades de flexibilização dos débitos para quem buscar negociar as dívidas - (Foto: Divulgação)

Com o fim do ano se aproximando é comum que se comece a pensar em caminhos para começar bem o ano que vai se iniciar, e a preocupação com as finanças é uma das principais.

Para o economista Daniel Amorim a primeira coisa que se deve pensar para se organizar financeiramente para o próximo ano é uma reserva de emergência. “É importante ter um dinheiro guardado caso algo de errado. Pode ser através de uma conta poupança, utilizando bancos digitais que tem opção de rendimento entre outros", alega o economista.

O especialista financeiro e em investimentos César Karam destaca a importância de se anotar todos os gastos desde o primeiro dia de 2021, isso é importante para se saber exatamente com o que se tem gastado e identificar eventuais excessos.

As dívidas assombram a muitas pessoas, e quanto a isso Daniel acredita que existe grande possibilidades de flexibilização dos débitos para quem buscar negociar as dívidas. “Muitos credores estão apenas esperando aquele devedor que é honesto o suficiente para ligar, expor sua condição atual e então renegociar como podem ser efetuados os pagamentos. O fato é que muitas pessoas já desistiram, e isto abre espaço para maior flexibilização para aqueles que tem a decisão de pagar”, salienta.

Para Karam o próximo passo é criar um orçamento mensal bem detalhado. Ele recomenda que nesse orçamento se destine 50% de sua renda para necessidades básicas, 10% para a educação (cursos, treinamentos, especialização), 10% para uma poupança de longo prazo, 10% para investimentos visando a aposentadoria além de outros 10% que ele sugere que sejam destinados a doação, ajudando quem precisa.

Para começar a fazer investimentos César Karam recomenda que se faça um teste para descobrir o seu perfil de investidor. “Se deve definir através de um teste de perfil disponibilizado pela corretora qual é sua divisão ideal entre renda fixa (mais conservadora) e renda variável (mais arrojada). Então, montar um plano e passar a poupar todos os meses pelo menos 10% de seus ganhos”, relata.

Oportunidades - Além de pensar na gestão do dinheiro em si, Daniel Amorim destaca a necessidade de se estar preparado para as novas oportunidades que devem surgir após a pandemia.

“Só pode aproveitar as oportunidades quem está preparado, capacitação, flexibilidade e criatividade serão muito demandas nesses novos mercados de nicho que vem se formando. Acredito que a área da saúde vai se fortalecer, mercados de serviços em casa” diz. Daniel acredita que se preparar para essas oportunidades e novas características de mercado pode possibilitar mais ganhos em 2021.