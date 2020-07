Entrega de Fronteira permite venda de produtos paraguaios ao Brasil em toldos

Comerciantes montaram toldos na fronteira - (Foto: Última Hora PY)

Quem estava com saudades de comprar umas coisinhas no Paraguai poderá agora contar com um comércio diferente na fronteira em tempos de pandemia do coronavírus. Durante um ato realizado na linha internacional que divide as cidades de Pedro Juan Caballero (Paraguai) e Ponta Porã (Brasil), os membros da Câmara de Indústria e Comércio de Amambay colocaram ontem dois toldos para trocar mercadorias.

O projeto foi autorizado pelos militares pelo Ministério da Defesa Nacional, e os comerciantes - os únicos gerentes - decidiram montar um par de toldos, cujo projeto foi batizado de "Entrega de Fronteiras".

Victor Hugo Barreto, presidente da Câmara de Comércio deste departamento, explicou que o lançamento oficial com o apoio do Ministério da Indústria e Comércio ocorrerá a partir de hoje (22).

"Acho que isso proporciona tranqüilidade aos cidadãos e comerciantes. Todos nós vencemos com isso. É um projeto que, desde o início da quarentena inteligente, pensava que isso poderia nos ajudar a mover nossa economia. A princípio, as autoridades não entenderam, mas depois de fazer uma manifestação, acharam possível ", afirmou o comerciante.

Por sua parte, o tenente-coronel Luis Apesteguía, porta-voz da Força-Tarefa Conjunta, explicou que as forças de segurança cobrirão as barracas de entrega, a fim de evitar multidões e garantir o cumprimento das normas sanitárias.

“Recebemos autorização para colocar em operação dois corredores de entrega na fronteira. Isso é mais para pequenos comerciantes, itens de consumo. Isso é recíproco entre os dois países. É apenas para a passagem de mercadorias, as pessoas não podem passar ”, ressaltou.

A passagem de mercadorias e a prestação de outros serviços são realizadas em conformidade com o protocolo sanitário em vigor pelo Governo Nacional, a fim de impedir a propagação do Covid-19.

Os comerciantes de Pedro Juan Caballero já habilitaram dois toldos de onde comercializariam via entrega, enquanto aguardavam a oficialização do sistema pelo governo, indicaram.

Com informações do jornal Última Hora, do Paraguay.