Entendimento é de que grande parte do efeito da inflação é temporário, diz BC

O presidente do BC reforçou que a autarquia está monitorando a inflação - (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira que o entendimento da autarquia é de que grande parte do efeito recente da inflação "é temporário". "Um grupo de economistas já começa a se preocupar mais com a inflação", comentou Campos Neto, durante evento virtual da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Outro grupo de economistas, e nós entendemos assim também, entende que grande parte do "efeito da inflação é temporário".

O presidente do BC reforçou que a autarquia está monitorando a inflação, pressionada recentemente pela alta dos alimentos. "Parte do movimento recente é temporal", disse.

Durante apresentação, Campos Neto também pontuou que a inflação implícita para 2021 subiu "relativamente pouco".

Campos Neto participou na manhã desta terça do "10º Congresso Internacional de Gestão de Riscos 2020", organizado pela Febraban.