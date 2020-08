Empresas que geram emprego e renda em MS terão prioridade nos recursos do FCO em 2021

Setores que mais geram emprego serão priorizados - Arquivo

As empresas que fazem geração de empregoe renda terão prioridade para receber os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste (FCO) em 2021. A resolução Condel/Sudeco nº 99, de 18 de agosto de 2020, foi publicada ntem no Diário Oficial da União e estabelece as diretrizes e prioridades para aplicação do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste (FCO) em 2021.



Quanto às diretrizes, figura o apoio à recuperação ou preservação das atividades produtivas afetadas pela emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao novo coronavírus (Covid-19); e apoio a projetos com foco na geração e preservação de emprego e renda.



O FCO é um recurso muito importante, mas a cada ano há grande volume devolvido, por isso, observa o presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, é preciso garantir que seja empregado para atenuar os efeitos da pandemia e, sobretudo, que os empresários tenham acesso.



“A necessidade de crédito se fez ainda mais premente. É muito importante nesse processo de recuperação no período pós-pandemia, garantindo a sobrevivência das empresas e também retomada econômica”, diz.



No que diz respeito às prioridades setoriais, o decreto governamental estabelece, dentre eles, atividades comprovadamente afetadas pelo distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19, a exemplo de vestuário, hotéis, bares, restaurantes, agências de viagem e que estejam localizados em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida pelo Poder Executivo Federal.



A economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Daniela Dias, observa que, ao olhar por segmentos, especialmente o setor turístico e sua cadeia, como restaurantes, bares e similares foram fortemente abatidos. “Mas também o comércio varejista, segmentos como moda e a questão da priorização e readequação do próprio comportamento do consumidor”.