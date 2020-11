Empresários do comércio da Capital vão investir em ofertas para atrair clientela

Comercio já está sendo decorado para o Natal - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Para melhorar as vendas, a maioria dos empresários do comércio de Campo Grande vão investir em descontos para atrair mais clientes nos estabelecimentos. Conforme o levantamento Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), para atrair os consumidores, 44,3% dos entrevistados disseram que vão oferecer descontos em produtos e serviços; 45,4% vão investir em ofertas, e 14,7% vão conceder parcelamentos especiais nas vendas. Entre as empresas que darão descontos, cerca de 89% disseram que eles podem chegar a até 50%.

Além dos descontos, das empresas que vão oferecer parcelamentos especiais, 40% delas pretendem parcelar as vendas em até 10 vezes sem juros; 40% vão parcelar as vendas em até 12 vezes sem juros, e 20% vão oferecer condição de parcelamento em até 24 vezes sem juros.

A pesquisa diz que 85% dos entrevistados devem participar da Black Friday neste ano com ofertas, descontos e até parcelamentos especiais nas vendas. A data é considerada uma pré-venda para o período de Natal, e uma excelente oportunidade para os lojistas renovarem seus estoques antes do período de vendas mais importante do ano.

Se tratando de expectativas, o empresário está bem conservador em relação as vendas, mas revela a esperança dos empresários neste período atípico de fim de ano. 79% dos que responderam acreditam no aumento nas vendas durante a Black Friday, e destes, 60% esperam vender até 10% mais, e 31% consideram que suas vendas aumentarão em até 20%.

"Este ano realmente não tem sido fácil para o comércio. A pandemia impôs muitas mudanças e restrições, e as famílias alteraram seus hábitos de consumo impactando diretamente no dia a dia do comércio. Ainda assim, os empresários da Capital se mantém firmes em seus negócios e, apesar de uma expectativa conservadora de vendas para a Black Friday, muitos estão otimistas para o Natal, que é considerado o período mais importante para o comércio", comenta o presidente da ACICG, Renato Paniago.

A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 17 de novembro com empresários dos segmentos de vestuário, utilidades, eletrônicos, calçados, serviços, entre outros. As contratações de profissionais temporários também foram citadas no levantamento, e 85% das empresas afirmaram que vão ampliar suas equipes para a data.