Empresários campo-grandenses acreditam que a situação econômica vai "melhorar um pouco"

Centro de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

No primeiro mês do ano, a expectativa de melhorias econômicas nos próximos meses está um pouco melhor que no ano passado. Segundo um levantamento divulgado hoje (20) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 58,3% dos empresários de Campo Grande acreditam que a situação econômica da empresa vai melhorar um pouco. Na sequência, 33,5% acreditam que a situação vai melhorar muito e com 7,5% apontam uma pequena piora.

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de Campo Grande teve queda e alcançou neste mês de janeiro o índice de 124,7. Esse valor está no mesmo patamar registrado em novembro, que foi de 123,9 e menor em relação a dezembro, quando chegou a 127,3.

Se tratando de contratações, 70,9% vão aumentar um pouco quadro de funcionários, já 19,8% vão reduzir um pouco.



"A inflação de 2020 fechou em 4,52%, a maior desde 2016 e a depender do índice considerado, como o IGP-M, o percentual superou 20%. Além disso, nossa economia está fortemente atrelada a algumas variáveis, como as oscilações políticas e avanços ao combate da covid-19, o que pode ajudar a justificar a confiança menor neste início de ano", explica a economista do IPF MS, Daniela Dias.