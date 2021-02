Emprego com carteira no setor privado aumenta em 519 mil vagas em um trimestre

Emprego com carteira no setor privado aumentou - (Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

O último trimestre do ano de 2020 mostrou uma abertura de 519 mil vagas com carteira assinada no setor privado em relação ao trimestre encerrado em setembro. No entanto, na comparação com o trimestre de 2019, 3,783 milhões de vagas com carteira assinada foram perdidas no setor privado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

O total de pessoas trabalhando com carteira assinada no setor privado foi de 29,885 milhões no trimestre até dezembro, enquanto outras 9,985 milhões atuavam sem carteira assinada, 973 mil a mais que no trimestre anterior. Em relação ao trimestre até dezembro de 2019, foram extintas 1,870 milhão de vagas sem carteira no setor privado.

O trabalho por conta própria ganhou 1,489 milhão de pessoas a mais em um trimestre, mas ainda está 1,285 milhão menor em relação a um ano antes, totalizando 23,272 milhões de pessoas.

O número de empregados aumentou em 63 mil em um trimestre. Em relação a dezembro de 2019, o total de empregadores é 521 mil inferior.

O País teve um aumento de 290 mil pessoas no trabalho doméstico em um trimestre, para 4,902 milhões de pessoas, mas esse contingente ainda é 1,454 milhão menor que no ano anterior.

A única categoria da ocupação com aumento no número de trabalhadores em um ano foi o setor público, com 521 mil ocupados a mais no trimestre terminado em dezembro de 2020 ante o trimestre encerrado em dezembro de 2019. Na comparação com o trimestre até setembro de 2020, foram abertas 333 mil vagas.