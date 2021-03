Em um ano, 25 mil empresas varejistas fecham as portas em Campo Grande

Lojas de Campo Grande - (Foto: Geliel Oliveira/A Crítica)

Com as medidas restritivas implantadas em Mato Grosso do Sul e em especial na Capital, muitos estabelecimentos comerciais estão sendo fechados. Segundo um levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG), uma média de 25 mil empresas do setor de varejo encerraram as suas atividades desde o início da pandemia.

“Nós fizemos esse levantamento e vimos 25 mil empresas do setor varejista sendo fechadas. Dessa quantia, parte delas ainda não conseguiram o dinheiro para terminar os tramites do fechamento, pois para fechar você também precisa de verba. Elas encerraram as suas atividades e não conseguiram dar baixa na Receita Federal e Junta Comercial por falta de dinheiro”, detalha o presidente da entidade, Adelaido Vila, ao portal A Crítica.

Se tratando de demissões em Campo Grande, Vila, afirma que essas empresas de porte pequeno e médio empregam de três a cinco pessoas. “Em média uma empresa de médio ou pequeno porte emprega de três pessoas ou o dobro. É uma onda de demissões muito grande, são muitas pessoas que tem nos preocupado [...] Principalmente o setor de festas e eventos, um setor extremamente abalado e comprometido com a saúde das pessoas e está hoje há um ano sem trabalhar”, lamenta.

Segundo o presidente da CDL, o que falta é a fiscalização para responsabilizar os que não respeitam as medidas impostas. “Bares e restaurantes foram criminalizados e eles foram muito punidos. Se houvesse uma fiscalização maior, não seria necessário optar pelo lockdown. Existem muitas pessoas que trabalham de forma séria, respeitando todas as medidas, mas que viram o seu negócio falir por conta da crise imposta. Algumas pessoas que não entenderam o quanto é grave esse momento, estão fazendo reuniões e aglomerações em suas casas”, destaca.

Vila explica que houve uma queda no número de contaminados pela Covid-19 neste período, mas um aumento no período de paralisação. “Nosso setor teve um aumento de casos quando houve a paralisação das atividades, mas em funcionamento houve redução de contaminação. O maior shopping de Campo Grande transitam cerca de 10 mil de trabalhadores da área, dessa quantia, apenas 18 foram contaminados e já estão curados”, informa.

Até ontem (17), Campo Grande tinha 110 pacientes aguardando a liberação de leitos para tratamento da Covid-19 nos hospitais. No total, 136 pessoas estão na fila de espera em MS.