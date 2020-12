Conselho Estadual de Turismo do MS faz balanço e traça estratégias para 2021

Turismo - (Fotos: VisitMS)

O Conselho Estadual de Turismo de Mato Grosso do Sul, que compõe o Sistema Estadual de Turismo (SET), realizou a última reunião de 2020. O presidente da entidade, Marcelo Mesquita, ressaltou a importância das reuniões remotas para a segurança de todos, ainda devido à pandemia de coronavírus. O CET é composto por 19 das principais entidades do trade turístico no estado, incluindo a Fundação de Turismo de MS.

“Gostaria de agradecer à Fundação de Turismo de MS pelo excelente trabalho que foi realizado durante 2020, um ano bastante desafiador. Em momento nenhum houve esmorecimento da parte da Fundtur, que estruturou um caminho correto de retomada do turismo, mesmo nos momentos mais difíceis. Sempre houve uma palavra de ânimo junto ao empresariado e associações de classe. Tenho certeza absoluta que o que foi apresentado nessa última reunião sobre as estratégias para o ano de 2021 serão excelentes e assertivas, com materiais importantes para que realmente a gente possa impactar positivamente o nosso cliente, o público final e mesmo as operadoras e agências de viagens no Brasil e mundo afora”, ressalta Mesquita.

O diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, também destacou que ainda há necessidade de conviver e trabalhar da melhor forma diante da situação atual de pandemia. “Teremos que ter um pouco mais de resiliência e fazer todas as adaptações possíveis para que a gente consiga dar continuidade ao nosso trabalho, afinal de contas a atividade turística já retomou e é uma realidade. Mas, naturalmente temos que ter ainda mais responsabilidade, pois a pandemia ainda não acabou, então continuamos trabalhando as linhas estratégicas com vistas na recuperação do setor, pautadas nas premissas de segurança, protocolo e monitoramento”.

Wendling destacou as ações importantes executadas em 2020, como o programa de manutenção de voos durante a pandemia e a captação de novos voos, o fortalecimento das Instâncias de Governança Regionais (IGRs), a descentralização de recurso com a publicação de editais de apoio, as campanhas de retomada do turismo, o posicionamento do estado para bem receber o público LGBT, o selo ‘Turismo Responsável’ e selo internacional “Safe Travels’, sendo o MS um dos primeiros estados do país a conquistá-lo.

Entre as estratégias apresentadas pela Fundtur para 2021, está a nova campanha de promoção do turismo que pretende divulgar o MS para os próprios sul-mato-grossenses. Uma das principais peças da campanha será um vídeo que irá mostrar as diversas opções de atrativos que o estado oferece, muitas vezes com distâncias muito próximas, mas que nem sempre são bem conhecidos pelos próprios moradores do estado. A previsão de lançamento oficial da campanha é no primeiro semestre de 2021.

Segundo a gerente de Mercado da Fundtur, Karla Cavalcanti, a Fundação aproveitou todas as possibilidades que foram apresentadas durante a pandemia para que o trabalho pelo turismo não parasse, como os eventos virtuais, o relacionamento com operadoras de turismo para deixar em evidência os destinos do MS, campanhas de promoção de acordo com as novas orientações de biossegurança, entre outros. “Acredito que o posicionamento responsável da Fundação de Turismo diante das restrições impostas pelo coronavírus foi imprescindível. Não paramos nosso trabalho em nenhum momento, apenas tivemos que nos adaptar para que pudéssemos ajudar o setor da melhor forma e para que estivéssemos preparados na retomada do turismo”, finaliza.