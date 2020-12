Em período de festividades, Fort Atacadista tem horário diferenciado em Campo Grande

Loja da Coronel Antonino - (Foto: Divulgação)

No fim de ano a procura por presentes, itens de decoração, bebidas e ingredientes para as ceias de Natal e ano novo, movimentam lojas e supermercados. Como a pandemia impediu com que muitas empresas pudessem expandir os dias e horários de atendimento, a dica é antecipar compras e planejar as saídas. Em Campo Grande, as unidades do Fort Atacadista ficam abertas nos dias 24 e 31 até às 20h e fecham somente nos dias 25 e 1 de janeiro.

Para a coordenadora de Marketing Regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, sem a ampliação do horário de atendimento a dica é planejar as compras e, dessa forma, a economia é ainda mais garantida. "Quem planeja as compras de forma antecipada, evita comprar por impulso ou por erro. Além disso, para evitar aglomerações, o cliente que consegue antecipar também está cuidando da prevenção e saúde", diz.

Outra estratégia para poupar o bolso dos clientes, principalmente para compras de produtos típicos da época, como chocolate e vinhos, as compras no atacarejo podem ser parceladas através do Vuon Card, cartão de crédito próprio da empresa. Entram na lista ainda os panetones, tenders, espumantes, destilados, aves natalinas (peru e aves especiais), bacalhau e azeite, com opção de parcelamento em até quatro vezes sem juros no cartão.

Diariamente as lojas abrem às 7 horas e seguem até às 22 horas. Somente nos dias 24, véspera de Natal, e 31, véspera de Ano Novo, as unidades fecham às 20h. Nos dias 25/12 e 01/01, as lojas estarão fechadas.

Serviço – As unidades de Campo Grande estão localizadas nos seguintes endereços: