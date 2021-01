Em início de ano letivo, livrarias de Campo Grande não abastecem estoque com itens escolares

Livrarias de Campo Grande - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um levantamento feito em 30 livrarias de Campo Grande pela Câmara de Dirigentes Lojistas da Capital (CDL/CG), apontou que os empresários do ramo estão com poucas expectativas em relação a vendas neste ano e muitos estabelecimentos não reforçaram a papelaria para este início de ano e volta as aulas. A grande maioria dos empresário ouvidos foca na venda de livros, que são abastecidos conforme a demanda.

Pelo levantamento realizado pela entidade, o cenário pandêmico ainda deixa muita insegurança, mas alguns empresários ainda estão esperançosos e acreditam que as vendas atinjam 70%, com 30% de queda.

De acordo com o presidente da entidade, Adelaido Vila, considerando as incertezas trazidas pela pandemia, há muitas dúvidas quanto a este período de vendas. “Em 2019, no quesito vendas foi um ano muito bom. Já em 2020, tivemos a eclosão da pandemia em meados de março, prejudicando efetivamente as expectativas de crescimento para o ano. Todo o cenário causado pela pandemia dificulta a comparação com 2020, alguns estão se surpreendendo com o movimento e por isso reabasteceu a loja e caprichou nas novidades para atrair os consumidores”, finaliza.