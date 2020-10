Em Guia Lopes da Laguna, Governo investe mais de R$ 95 milhões

Governo investe mais de R$ 95 milhões em Guia Lopes da Laguna - ( Foto: Governo do Estado MS )

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

O município de Guia Lopes da Laguna, uma das marcas da gestão Reinaldo Azambuja é a construção da ponte sobre o Rio Santo Antônio. A obra substituiu a ponte anterior, que se tornou um dos símbolos do descaso de mais de 200 obras não concluídas pelo governo anterior. A ponte velha desabou em janeiro de 2016, de forma espetacular – em efeito dominó – e foi reconstruída pela atual gestão, tirando do isolamento uma região de produção e assentamentos.

Mas a presença do Governo do Estado em Guia Lopes da Laguna vai muito além: os investimentos em infraestrutura somam R$ 95 milhões, sendo R$ 75,6 milhões para execução de outra obra estratégica para escoamento de grãos: a pavimentação do primeiro trecho de 78,8 km da MS-382/MS-166, em licitação. O governo projeta a ligação da rodovia com Ponta Porã (MS-270) e Antônio João (MS-166), totalizando 69,6 km. Obras que proporcionam qualidade de vida a centenas de pessoas

O Governo do Estado ainda construiu quatro pontes de concreto, sobre os rios Santa Tereza e Santo Antônio e os córregos Santo Antônio e Desbarrancado somam R$ 16,5 milhões. E na área urbana, diversas ruas e avenidas receberam pavimentação, drenagem de águas pluviais e serviços de restauração, totalizando R$ 1,9 milhão. Outra obra em andamento é a pavimentação com drenagem de águas pluviais do acesso ao Frigorífico Global, orçada em R$ 1,3 milhão.

Na saúde, os investimentos somam mais de R$ 6 milhões, e em saneamento mais de R$ 14 milhões.